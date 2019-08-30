القنصلية السعودية في مومباي تدعو المواطنين للتأكد من صلاحية تأشيرة الإقامة

دعت القنصلية السعودية في مومباي، المواطنين السعوديين ضرورة التأكد من صلاحية مدة الاقامة في التأشيرة الهندية وذلك لتجنب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تاخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية.

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