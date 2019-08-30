السعودية اليوم / الكشافة السعودية تُشارك بالمنتدى الكشفي العربي في شرم الشيخ



الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

تُشارك جمعية الكشافة العربية

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أن موضوع المنتدى الرئيس، يأتي كخارطة طريق وأولوية دائمة لأعضاء الحركة الكشفية، خاصة وأن الشباب بوجه عام وأفراد الكشافة بوجه خاص عنصر أساس في التقدم والبناء، وأن المجتمعات الأقوى هي التي تعمل على الاستثمار في شبابها حيث توفر لهم الفرص والمساحة لمشاركتهم وتدريبهم.

وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن برنامج المنتدى يتضمن العديد من الفعاليات ومن أهمها انتخاب لجان المنتدى، والعروض التقديمية للمرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى الخامس، وتعريف بالممارسات الأفضل في مشاركات الشباب، وكيفية صياغة وتعديل القرارات، ومقدمة حول أهداف التنمية المستدامة، واستعراض أوراق العمل للجمعيات المشاركة ، ومدونة الكشاف العربي لأهداف التنمية المستدامة، وورشة عمل حول المبادرات المجتمعية، وخطواتك على الطريق، وجلسات عن كيف نؤثر في الآخرين، وكيف يرانا الآخرون، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية ، واليوم العربي.

يُشار الى أن المنتدى الكشفي العربي للشباب يعتبر هو الحدث الكشفي الشبابي الذي يُصاحب انعقاد المؤتمر الكشفي العربي، ويعتبر الآلية الأقليمية العربية لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار، ويهدف إلى تكوين أجيال من القيادات الشابة المؤهلة، من خلال توفير المساحة الكافية لمشاركتهم في عملية صنع القرار على أعلى مستوى في الأقليم الكشفي العربي .

ويأتي هذا المنتدى في نسخته الرابعة بعد المنتدى الأول الذي عقد في بورتسودان بالسودان عام 2010، والمنتدى الثاني الذي عقد في وهران بالجزائر عام 2013 ، والثالث الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان عام 2016م .

// انتهى //

13:42ت م

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الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واستُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية ، في المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية، في مدينة شرم الشيخ ، خلال الفترة 1 – 6 سبتمبر 2019 م ، الذي سيكون موضوعه الرئيس " الكشفية وأهداف التنمية المستدامة " .وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أن موضوع المنتدى الرئيس، يأتي كخارطة طريق وأولوية دائمة لأعضاء الحركة الكشفية، خاصة وأن الشباب بوجه عام وأفراد الكشافة بوجه خاص عنصر أساس في التقدم والبناء، وأن المجتمعات الأقوى هي التي تعمل على الاستثمار في شبابها حيث توفر لهم الفرص والمساحة لمشاركتهم وتدريبهم.وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن برنامج المنتدى يتضمن العديد من الفعاليات ومن أهمها انتخاب لجان المنتدى، والعروض التقديمية للمرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى الخامس، وتعريف بالممارسات الأفضل في مشاركات الشباب، وكيفية صياغة وتعديل القرارات، ومقدمة حول أهداف التنمية المستدامة، واستعراض أوراق العمل للجمعيات المشاركة ، ومدونة الكشاف العربي لأهداف التنمية المستدامة، وورشة عمل حول المبادرات المجتمعية، وخطواتك على الطريق، وجلسات عن كيف نؤثر في الآخرين، وكيف يرانا الآخرون، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية ، واليوم العربي.يُشار الى أن المنتدى الكشفي العربي للشباب يعتبر هو الحدث الكشفي الشبابي الذي يُصاحب انعقاد المؤتمر الكشفي العربي، ويعتبر الآلية الأقليمية العربية لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار، ويهدف إلى تكوين أجيال من القيادات الشابة المؤهلة، من خلال توفير المساحة الكافية لمشاركتهم في عملية صنع القرار على أعلى مستوى في الأقليم الكشفي العربي .ويأتي هذا المنتدى في نسخته الرابعة بعد المنتدى الأول الذي عقد في بورتسودان بالسودان عام 2010، والمنتدى الثاني الذي عقد في وهران بالجزائر عام 2013 ، والثالث الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان عام 2016م .// انتهى //13:42ت م0136

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