السعودية اليوم / المجلس المحلي بحفر الباطن يعقد جلسته السادسة



حفر الباطن 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

عقد المجلس المحلي بحفر الباطن أمس، جلسته السادسة في دور الإنعقاد الخامس برئاسة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وحضور مدراء الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.

وتم خلال الإجتماع مناقشة العديد من المشاريع التنموية المقترحة التي تحتاجها المحافظة والمراكز التابعة لها ، وأعتمد المجلس التوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها لمجلس المنطقة .

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13:20ت م

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