السعودية اليوم / ثلاثة آلاف حالة إصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية



جنيف 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية استمرار تفشي وباء الإيبولا في مقاطعات شمال وجنوب كيفو واستورياس في الكونغو الديمقراطية بنفس وتيرة الأسابيع الماضية بمتوسط 77 حالة إصابة جديدة كل أسبوع.

كما ظهرت حالات إصابة في مامباسا، وتعمل المنظمة على الاستجابة السريعة عبر عمليات الكشف المبكر وتحديد المسار والاتصالات التي قام بها المصابين. وقد بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في سائر أنحاء البلاد 2892، و 105 حالات محتملة وإصابة 156 عاملًا صحيًا.

ويتوجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريز اليوم في زيارة إلى مركز اندلاع فيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية لتسليط الضوء علي الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة الفيروس القاتل.

ويوفر برنامج الغذاء العالمي للناجين من الإيبولا والمصابين المحتملين، ويقدم الخدمات الوحيدتين الحاسمة والدعم التشغيلي لفرق الاستجابة الطبية، وتوفير النقل البري والتخزين وكافة أشكال البنية التحتية للاستجابة، ونساء وتشغيل 3 مخيمات لإيواء المستجيبين للفيروس.

كما يدير مستودعات منظمة الصحة العالمية لاحتواء الفيروس ووقف انتشاره مع اقتراب موسم الأمطار، حيث سيصعب وقتها الوصول للمناطق النائية للسيطرة على الوباء.

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13:04ت م

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