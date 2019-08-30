السعودية اليوم / الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية في أجواء قرى حدودية في الجنوب اللبناني



بيروت 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الغارات الوهمية التي ينفذها في أجواء القرى الحدودية في الجنوب اللبناني منهتكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مصار أمنية اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف من طلعاته الجوية وعلى علو منخفض، في أجواء القطاع الغربي والقرى الحدودية في قضاء صور في جنوب لبنان.

كما نفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية في أجواء المنطقة خصوصًا فوق الناقورة.

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11:54ت م

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