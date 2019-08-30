فيديوجراف.. 7 مفارقات في مجموعات دوري أبطال أوروبا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حملت قرعة دور المجموعات لـدوري أبطال أوروبا، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس، مفارقات عديدة تتعلق بالفرق المشاركة في البطولة هذا الموسم 2019-2020.

أولى المفارقات أن المجموعة الثالثة، التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، شاختار دونيتسك الأوكراني، ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي، لا يتواجد بها أي فريق سبق له الفوز باللقب.

ويتواجد ريال مدريد الإسباني ضمن المجموعة الأولى إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي وجالاطا سراي التركي.

ولم يخسر الريال في آخر 10 مواجهات خاضها ضد الفرق الفرنسية، حيث كانت آخر 4 مباريات ضد سان جيرمان نفسه.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي العديد من المفارقات التي يشهدها دور المجموعات بالبطولة.