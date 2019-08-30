شكرا لقرائتكم آل الشيخ يوجه قيادات الوزارة ومديري التعليم بحضور اليوم الدراسي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-30 آل الشيخ يوجه قيادات الوزارة ومديري التعليم بحضور اليوم الدراسي الأول متابعات الخليج 365 - الرياض وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قيادات الوزارة ومديري الإدارات التعليمية والمشرفين بالحضور في أول أيام العام الدراسي. Advertisements وقال الوزير: تقديراً لزملائي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ولأن التعليم مسؤوليتنا جميعاً فقد وجهت قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين بالحضور معكم في يومنا الدراسي الأول وتحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات. وتابع الوزير: معاً نبدأ لتكون نواتج التعلم أولاً، فوطننا يستحق منا الكثير. يُذكر أن الطلاب والطالبات سوف ينتظمون في مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل.









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