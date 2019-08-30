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2019-08-30 فيديو.. شخص يخاطر بحياته لإنقاذ طفل من حريق في الطابق الثامن متابعات الخليج 365 - متابعة خاطر شخص بحياته لإنقاذ طفل عمره 4 سنوات، حينما اندلع حريق في شقتهم الكائنة في الدور الثامن.











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