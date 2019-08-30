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2019-08-30 الملك وولي العهد يهنئان رئيس ماليزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.









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