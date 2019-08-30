وظائف وزارة التعليم الإدارية 1441 رابط جدارة لتقديم وظائف إدارية للرجال والنساء

وظائف وزارة التعليم الإدارية 1441 للرجال والنساء تحدد الموعد الرسمي للتقديم الالكتروني عبر رابط جدارة منصة التوظيف بوزارة الخدمة المدنية، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن حاجتها لشغل (193) وظيفة إدارية للرحال والنساء للحاصلين على مؤهلات مخصصة، وسيتم التقديم الالكتروني برابط جدارة في المواعيد من يوم (2- 6) من شهر محرم 1441 هـ.

وظائف وزارة التعليم الإدارية 1441

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن الأولوية لتلك الوظائف ستكون في الترشيحات من غير التربويين ثم التربويين، ولابد من كتابة البيانات صحيحة عبر منصة جدارة، حتى يتم الاختيار وإرسال موعد الاختيار المهني للرجال المتقدمين على المرتبة السادسة والسابعة، وكذلك حتى لا يلغى الطلب، واليكم بيان بالموقع الذي يتم التسجيل به، والمؤهلات الدراسية المطلوبة.

رابط جدارة للتوظيف الالكتروني

نضع لكم رابط جدارة الالكتروني بوزارة الخدمة المدنية، حيث سيتم فتح باب التقديم الالكتروني به في المواعيد المقررة لبدء التقديم وانتهائه، والذي سبق وتم التقديم به على وظائف المعلمين والمعلمات، وكذلك منه يتم معرفة نتائج الوظائف، والمخصص من قبل وزارة الخدمة المدنية للتوظيف الحكومي، ويتطلب الموقع كتابة بيانات الدخول وهي:

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رقم الهوية الوطنية

كلمة السر (توجد أيقونة في حال نسيانها)

اختيار جنس المتقدم

كتابة رمز التحقق

والضغط على دخول

ثم يتم ملي استمارة التقديم

المؤهلات المطلوب لتقديم وظائف التعليم الادارية 1441

يتطلب في المتقدمين الحاصلين على المؤهل الدراسي من خارج جامعات المملكة العربية السعودية، ان يقدم معادلة الشهادة من وزارة التعليم، ويتطلب الحاصلين على المؤهلات التالية:

خريجي المعاهد التخصصية

الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة

الحاصلين على الدبلومات العليا بعد (البكالوريوس-أو الليسانس)

خريجي الجامعات الحاصلين على (البكالوريوس- أو الماجستير- أو الدكتوراه)

ونتابع مع الخريجين والخريجات من النساء والرجال بالمملكة العربية السعودية، ما تعلنه وزارة التعليم السعودية، عن موعد نتائج القبول المبدئي للمرشحين والمرشحات، والتي تعلنها الوزارة بعد الانتهاء من فحص الطلبات المتقدمة إلكترونيا، وبيان صحة ما دون بها.