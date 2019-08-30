تفاعل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مع شكوى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدم قدرته على إيجاد مسكن له ليتمكن من الزواج. وأظهر مقطع فيديو، أمير عسير وهو يستمع لشكوى المواطن قبل أن يتواصل هاتفياً مع وزير الإسكان ويشرح له المشكلة، ومن ثم يتيح للمواطن التحدث مع وزير الإسكان من هاتفه لتوضيح كل التفاصيل الخاصة بحالته.
ووعد أمير عسير خلال الفيديو، بتزويج الشاب وحضور زفافه بنفسه، حتى يتمكن من دخول برنامج الإسكان ويتم توفير مسكن له، الأمر الذي دفع المتواجدين بالمكان إلى التصفيق للأمير تركي بن طلال، وسط فرحة كبيرة من المواطن صاحب المشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أمير عسير يتصل بوزير الإسكان لتوفير منزل لمواطن .. ويعد بتزويجه ليستحق السكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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