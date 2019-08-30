“التجارة” تدرس منح التجار مرونة كافية في ممارسة الأنشطة وفقًا للأنظمة

كشفت مصادر أن وزارة التجارة والاستثمار تعكف على تطوير الأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة، بما يتواءم مع توجه المملكة في تنمية القطاع التجاري المحفز للمستثمرين وأصحاب الأعمال، في ظل تغير بيئة الأعمال الاقتصادية.

وأكدت مصادر وفقًا لصحيفة «عاجل»، أن وزارة التجارة تتجه لمنح التجار المرونة الكافية في ممارسة الأنشطة التجارية في ظل الأنظمة المعمول بها، مشيرة إلى قرب تحديث أحكام التخفيضات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. وأوضحت، أن مجلس الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية التجارية وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، سيعقد ورشة عمل بهذا الشأن في العاشرة من صباح يوم الأحد 16/01/1441هـ الموافق 15/09/2019م، بمقر المجلس لمناقشة التغيرات التي قد تحدث مستقبلًا.