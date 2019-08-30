نائب وزير الدفاع يختتم زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

غادر الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عائدًا إلى أرض الوطن.

والتقى الأمير، خلال زيارته لأمريكا، عددًا من المسؤولين، وبحث معهم العلاقات الثنائية، وناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

وعقد خالد بن سلمان، خلال الزيارة، لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وكان في وداع نائب وزير الدفاع لدى مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الطيار الركن يوسف الحربي، والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.