السعودية اليوم / اختتام برنامج تهيئة الطلاب المستجدين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام



الدمام 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

أختتم أمس، برنامج تهيئة الطلاب المستجدين الذي أقامته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، واستمر لمدة اسبوع، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالدمام.

وأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية بالجامعة الدكتور عبد العزيز الفهيد، أن العمادة بينت لطلاب وطالبات البرنامج لوائح وأنظمة الجامعة الدراسية، وعرفتهم على مرافقها، مشيرًا إلى أن البرنامج تضمن عدة ورش عمل حول تطوير الذات وإدارة الوقت والضغوط ومهارات التواصل مع الآخرين ومهارات الحياة الجامعية بشقيها للطلاب والطالبات في فروع الجامعة، إضافة الى لقاءات مع الطلاب وعمداء الكليات للاستماع إليهم والإجابة على استفساراتهم، وتدريب الطلاب المستجدين عن كيفية تسجيل المقررات وحذفها، ونظم معرض متخصص لمختلف الكليات للتعريف بأنظمة الدراسة في مختلف الكليات.

وأشار الدكتور الفهيد، الى أن برنامج التهيئة أختتم بمعرض تعريفي لكل الأقسام والوحدات والمراكز في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، داعيا الطلاب الى التفاعل مع الخدمات الإلكترونية والأكاديمية ومصادر التعلم بالجامعة.

وفي ذات السياق، نظمت الجامعة برنامجًا لتهيئة الطالبات المستجدات اشتمل على حزمة من برامج المهارات والمعارف الجامعية بدأت بالتعرف على البيئة الجامعية الجديدة، المتضمنة عددًا من الفعاليات الإرشادية والتثقيفية والترفيهية، وتعريف المستجدات بقوانين الجامعة قبل انخراطهن في البرامج التحضيرية.

ونوهت عميدة عمادة الدراسات الجامعية لشؤون لطالبات الدكتورة فاطمة الملحم، أن العمادة تهدف من برنامج الأسبوع التمهيدي للتركيز على سرعة تأقلم الطالبات مع المجتمع الجامعي بعد انتقالهن من حياة الدراسة في المدارس، وتعريفهن بالسنة التحضيرية واطلاعهن على نظام وقوانين الجامعة وإرشادهن إلى كيفية التعامل مع قوانينها والاستفادة من إمكاناتتها في تحقيق المزيد من التفوق والتحصيل العلمي.

من جانبها، عدّت وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة لشؤون الطالبات الدكتورة عبير رشيد، السنة التحضيرية الخطوة الأولى في مسيرة الطالبات المستجدات التعليمية بالجامعة، بعد إقامتها للقاءات تعريفية، وبرامج إرشاد أكاديمي خلال الاسبوع الأول، مشيرة الى أن قطاعات الجامعة استعدت لاستقبال طلباتها ووضعت برنامجًا مكثفًا تضمن العديد من اللقاءات والجولات التي تسهم في دمج الطالبات في المجتمع الجامعي الجديد.

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10:17ت م

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