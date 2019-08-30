خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التركي بذكرى يوم النصر لبلاده

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

Advertisements

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.