شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في اليابان تدعو المواطنين إلى التقيد بتعليمات الكوارث بسبب الأمطار الغزيرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
دعت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، المواطنين، إلى التقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وذلك في ظل الأمطار الغزيرة التي تواصل الهطول على مناطق متفرقة من اليابان.
وأوضحت السفارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة) أنها تتابع آثار الأمطار الغزيرة، والتحذيرات التي أصدرتها السلطات المعنية، مهيبة بالمواطنين عند حدوث أي طارئ التواصل عبر الرقم (09055833862) أو الرقم (0335895242)، متمنية السلامة للجميع.
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