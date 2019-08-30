تابع رابط التسجيل المهني في هيئة المحاسبين mlsd | اشتراط التسجيل في الهيئة السعودية للمحاسبين...

وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تعلن عن الدخول والحاجة العامة لشغل العديد من المهن المختلفة، وذلك وفقًا للتسجيل المهني في هيئة المحاسبين، ونتابع معكم الشروط الواجب توافرها للدخول والتسجيل في هيئة المحاسبين، تابع المقال الآن، ونتابع معكم رابط الدخول mlsd ومتابعة التسجيل العام للهيئة.

المهن المستهدفة هي مدير إدارة المراجعة الداخلية، ومحاسب تكاليف ومحاسب عام ومراجع داخلي، ومراجع مالي أول، ومدقق حسابات، ومدير إدارة التقارير المالية، ورئيس برنامج التدقيق الداخلي والعديد من الوظائف والمهن المستهدفة التي تستطيع متابعها والتسجيل من خلال الرابط في السطور المقبلة

التسجيل المهني في هيئة المحاسبين

ينبغي توافر العديد من الشروط من أجل التسجيل

شروط التسجيل المهني:

لابد من توافر مؤهل بكالوريوس أو مؤهل عالي في محاسبة

دبلوم محاسبة بعد الثانوي

حضور دورات الزمالة بالمحاسبة

أن يكون خريج أحد كليات العلوم الإدارية

أن يكون حاصل على أحد الشهادات المهنية التالية:

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معهد المحاسبين القانويين الأمريكي

معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا

معهد المحاسبين القانونيين بكندا

معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بلندن

معهد المحاسبين القانونيين في الهند أو باكستان

معهد المحاسبين الإداريين بأمريكا

معهد المدققين بالولايات المتحدة

رابط التسجيل المهني في هيئة المحاسبين

رابط التسجيل من هنا، ونتابع الشروط والمتطلبات للتسجيل، وكذلك المسوغات الخاصة بالتقديم، والمتابعة الدورية للأخبار حول المهن المختلفة:

لابد من إرفاق نسخة من الشهادة العلمية إرفاق صورة من الهويه إرفاق صورة من جواز السفر إرفاق صورة شخصية سداد رسوم 315 ريال رسوم التسجيل

الوقت المتوقع للتسجيل

يتم الدخول وبدء تسجيل البيانات مع بداية العام الجديد، وذلك في تاريخ 1-1-1441، الموافق 31 أغسطس 2019، ونتابع العديد من الأخبار، حول التسجيل المهني في هيئة المحاسبين mlsd وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، والأخبار الخاصة بالدخول للتسجيل في المهن المختلفة.

يمكنكم الدخول وسهولة التعرف على شروط التسجيل في المهن المختلفة، والمتابعة العامة حول التسجيل المهني في هيئة المحاسبين، والمتابعة الدورية والأخبار اللازمة عنها، والشروط الواجب توافرها في ذلك، وكذلك توقيت التقديم في تلك الوظائف والمتابعة

بشكل إخباري عام، نتابع معكم كل جديد عبر الأخبار التعليمية، التي تخص التسجيلات المختلفة، ونستمر برصد التحديثات العمومية الشاملة، تابع الأخبار العامة، وتابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من اجل سهولة العرض والمتابعة الدقيقة للأخبار بشكل عام.