شكرا لقرائتكم خبر عن السيد» يقتحم مستشفيات بابين ويجهز بالرصاص الحي على «30» من جرحي الجيش الوطني في ابشع جريمة حرب شهدتها اليمن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني عن قيام شقيق القيادي الجنوبي عبد اللطيف السيد باقتحام عدد من المستشفيات التي اسعف اليها اعداد كبيرة من جرحي الغارات الجوية الاماراتية الغادرة من قيادات وجنود الجيش الوطني والاجهاز على ما يزيد عن ثلاثون منهم باطلاق الرصاص.

واستعادة ميلشيا الانتقالي السيطرة على عاصمة محافظة ابين زنجبار بعد اسناد جوي اماراتي غير مشروع.