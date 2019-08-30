وزير التعليم: تهيئة أفضل الظروف للطلاب ذوي الإعاقة

اطلع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة.

وقال وزير التعليم، عبر حساب الوزارة الرسمي على «تويتر»: «إن ذلك من عطاءات الوطن لأبنائه؛ لكي يشاركوا في رحلتهم التعليمية في أفضل الظروف وبأفضل الحالات؛ حيث توفر لهم الدولة هذه العربات بالتعاون مع شركة النقل التعليمي، ولكل طالب وطالبة».

وكانت وزارة التعليم دشّنت مدارس الطفولة المبكرة، وافتتحت أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة؛ وذلك في مجمع طويق التعليمي بحي الهدا في الرياض، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ونوه أمير الرياض بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، وما تعبر عنه من اهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة؛ حيث تسير بخطوات ثابتة في مجال تطوير تعليم الأبناء والبنات، وتنفيذ وزير التعليم للتوجيهات السامية، قائلًا: «إن المشروعات تتحدث عن نفسها. وما شاهدناه يدعو إلى السرور والاطمئنان على المسيرة التعليمية في مملكتنا الغالية، ونرجو التوفيق لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا. وأعتز أن تكون بداية مشروعات الطفولة المبكرة في مدينة الرياض».