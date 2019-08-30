وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يشارك في فعالية «صحتي في مدرستي»

شارك وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية في فعالية «صحتي في مدرستي»، التي تهدف إلى عمل حملة إرشادية لإيجاد بيئة صحية مناسبة في المدارس.

وأقيمت فعالية «صحتي في مدرستي» في «الياسمين مول» بمحافظة جدة.

وتأتي مشاركة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، ضمن جهود الوقف للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة التي تقام بمحافظة جدة.