سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء التجربة التي أجرتها باكستان أمس على صاروخ باليستي قصير المدى قادر على حمل رؤوس نووية.

واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لشعبه إلى التظاهر بكثافة اليوم الجمعة في كافة أنحاء البلاد، تنديداً بالظروف التي تعيشها المنطقة الواقعة تحت سلطة الهند من إقليم كشمير.

وأخبرت عن اتصال رئيس الوزراء عمران خان بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وأشارت إلى إعلان الخارجية الباكستانية عن عدم رغبة باكستان في المبادرة بالحوار مع الهند، وعدم تغيير موقفها الثابت تجاه الاعتراف بإسرائيل كدولة.

وتطرقت إلى مطالبة باكستان من مجلس الأمن الدولي بالتدخل لرفع حظر التجوال الذي فرضته السلطات الهندية على الكشميريين في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.

وتناقلت تصريحات وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان الذي كشف عن تخطيط بلاده لتطوير العلاقات أكثر مع تركيا في قطاع الطيران.

وتابعت تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية للوصول إلى اتفاق سلام بشأن أفغانستان.

وعرجت باكستان على الجهود التي تبذلها سلطات الصحة في باكستان لمكافحة انتشار عدوى حمى الضنك، وفيروس شلل الأطفال.

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