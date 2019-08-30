فتح باب القبول برتبة «جندي» للعنصر النسائي في الدفاع المدني

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 2 / 1/ 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 5 / 1/ 1441هـ على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية :

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة وأن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم وأن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

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أن لا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية وأن لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

وتعبى الحقول بمنتهى الدقة ولا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط كما ان الوظائف المطلوب التعيين عليها وشروطها على رتبة (جندي).

وللتقديم على رابط أبشر توظيف : https://jobs.sa