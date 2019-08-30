الان تتابع 127 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر 127 شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في عددا من شركات القطاع الخاص وفق البيان التالي :

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