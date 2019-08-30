الان تتابع تفاصيل الوظائف للجنسين بالمديرية العامة للسجون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

دعت المديرية العامة للسجون الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على الموقع :www.mcs.gov.sa .

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (75) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعه على النحو التالي :

المرتبة السادسة، عدد الوظائف للرجال 42 ،عدد الوظائف للنساء 33 ،المجموع 75

أولاً : مواعيد تقديم الطلبات:

فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة من 09 –01 – 1441هـ إلى 13 – 01 – 1441هـ وذلك على رابط التقديم على الأنترنت www.mcs.gov.sa

ملاحظة: يبدأ التقديم الساعة 7:30 صباح يوم الأحد الموافق 09/01/1441هـ، وينتهي الساعة 2:30 مساءً يوم الخميس الموافق 13/01/1441هـ،وذلك عبر منظومة جدارة .

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

1. الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

3. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

1. خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

Advertisements

2. الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

3. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

4. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة .

5. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، و سيتم دعوة اكثر من (متقدم/ــه) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

6. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

7. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

رابعاً : إيضاحات عــامــة:

1. هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــه) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3. ستقوم المديرية العام للسجون بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.