المرور يوضح الطريقة الآمنة لوضع الأطفال في المركبات

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع الأطفال بالمقعد الأمامي في المركبة، إذ إن هذا الوضع يجعلهم عرضة للإصابات الخطيرة عند أي اصطدام.
وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، إن المقاعد الخلفية هي المكان الآمن للأطفال بالمركبة حتى سن 12 سنة.
يُذكر أن البعض يخطئ في وضع الأطفال في المقاعد الأمامية حيث يكونون عرضة للخطر في حالة وقوع الحوادث لا قدر الله.
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