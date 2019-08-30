

عدن 29 ذو الحجة 1440هـ 30 أغسطس 2019م واس

أعلن الجيش اليمني تنفيذه عملية نوعية على مواقع وتحصينات ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا في محافظة صعدة.

وذكر قائد لواء حرب واحد العميد محمد صالح الغنيمي أن العملية تم تنفيذها بمساندة مدفعية قوات التحالف العربي واستهدفت تحصينات المتمردين الحوثيين بمديرية الصفراء، مؤكدًا النجاح

في تدمير تحصينات المليشيات في جبال "غرابة" و "الجربة".

وأسفرت العملية كذلك عن مقتل وإصابة الكثير من عناصر المليشيا واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير للمتارس والخنادق التي كانت تختبئ فيها، بحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية.

وأوضح القائد العسكري اليمني أن الجيش الوطني في بلاده بحالة جاهزية قصوى لضرب مواقع مليشيا الانقلاب الحوثي إلى أن يتم تحرير محافظة صعدة بالكامل.

// انتهى //

07:23ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش اليمني يدمر تحصينات للمتمردين الحوثيين في صعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.