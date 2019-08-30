السعودية اليوم / ترامب يعلن عن تأسيس قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء



واشنطن 29 ذو الحجة 1440هـ 30 أغسطس 2019م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن تأسيس قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في مقر وزارة الدفاع ( البنتاغون ).

وقال ترامب خلال حفل أقيم في البيت الأبيض إنه يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة، مضيفًا أن القيادة الجديدة ستشرف على الفضاء والأقمار الصناعية والطائرات ذات مستوى التحليق المرتفع.

ورحب الرئيس الأمريكي بالجنرال جون ريموند قائد هذه القيادة العسكرية الجديدة و أشاد بتاريخه المشرف في العمل لمدة 35 عامًا ، كقائد لعمليات الفضاء وإدارتها على كل المستويات في سلاح الجو الأمريكي وكمحارب لديه قدرات فضائية متكاملة.

وأوضح وزير الدفاع مارك أسبر في بيان صحفي أنه يجب وضع التركيز والطاقة والموارد اللازمة على هذه المهمة لضمان حماية مصالح أمريكا في الفضاء، موضحًا أن تأسيس قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للفضاء كقيادة عسكرية موحدة هي الخطوة القادمة والحاسمة نحو إنشاء قوة فضائية مستقلة تمثل الفرع السادس للقوات المسلحة.

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