السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الجمعة



الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدى إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، و كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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