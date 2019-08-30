السعودية | تراجع عدد السياح السعوديين في تركيا بنسبة 17%

شكرا لقرائتكم تراجع عدد السياح السعوديين في تركيا بنسبة 17% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، عن تراجع عدد السياح السعوديين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 16.96%، وخلال شهر يوليو تراجع عددهم بنسبة 20.11%، وذلك مقارنة بنفس الفترتين من العام الماضي.

حيث بلغ عددهم خلال السبعة أشهر الأولى لعام 2018: 445.875 سائحا سعوديا، أما خلال السبعة أشهر الأولى لعام 2019: 370.265 سائحا سعوديا، وفي يوليو 2018: 165.331 سائحا سعوديا أما في يوليو 2019: 135.273 سائحا سعوديا.

6 تحذيرات

وكانت السفارة السعودية في أنقرة أصدرت 6 تحذيرات لمواطنيها خلال هذا العام، كان آخرها في منتصف شهر أغسطس/آب الحالي، وذلك بعد تعرض مواطن لاعتداء مسلح بمنطقة شيشلي، قبل أن يخضع لعدة عمليات جراحية في أحد مستشفيات إسطنبول.

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والاثنين الماضي، أعلنت السفارة السعودية، في بيان، العثور على المواطنة عبير العنزي التي خُطِفت على أيدي عصابة سورية بمدينة إسطنبول، عقب خروجها لشراء حذاء من مركز تجاري يقع بالقرب من فندق إقامتها مع زوجها وأطفالها.

عصابات تركية

وفي الشهر الماضي، نبّهت السفارة مواطنيها من عصابات تركية تستهدف السائح السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال والمقتنيات الثمينة، في 3 مواقع سياحية تركية، وهي تقسيم، وأرتكوي، وبشكتاش.

وفي مايو الماضي، أفادت سفارة الرياض بأنقرة، في بيان، بأنه ورد إليها كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم، رغم تسديد كامل قيمة العقار، إلى جانب تهديدهم من قبل شركات المقاولة.