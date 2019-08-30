شكرا لقرائتكم خبر عن الامير محمد بن سلمان يصدر الان قرارات طارئة .. والامارات تسرب تفاصيلها ..شاهد ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير إماراتي سري عن قرارات عاجلة اتخذها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن قتلة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأوضح التقرير "السري" المستند إلى تقييمات ومعلومات المخابرات الإماراتية، أن "محمد بن سلمان" مصمم على التعجيل بإجراءات محاكمة الفرقة التي تم إرسالها إلى إسطنبول لقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، قبل بدء حملة إعادة انتخاب "ترامب"، بحسب ما نقله موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يرجع لرغبة الرئيس الأمريكي في إغلاق هذا الملف قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حتى لا يستخدمه منافسوه ضده.

ورأى التقرير أن تلك الخطوة من ولي العهد السعودي "خطوة حكيمة من الرياض أن تتحرك بسرعة لإغلاق القضية وإدانة المسؤولين قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإلا فقد تتحول القضية إلى أحد مواضيع النقاش الرئاسي".

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وأكد الموقع البريطاني أنه حصل على ذلك التقرير ضمن واحدة من سلسلة تقارير شهرية يعدها "مركز الإمارات للسياسات"؛ وهو مركز أبحاث له صلات وثيقة بالحكومة الإماراتية والأجهزة الأمنية.

وأضاف الموقع أن التقرير حمل عنوان "التقرير الشهري عن السعودية، العدد 24، مايو/أيار 2019"، وهو تقرير محدود التداول ومخصص للقيادة الإماراتية العليا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف ضد أي مشروع إدانة ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بخصوص هذه القضية، رغم الضغوط النيابية الأمريكية لإدانة "ابن سلمان".