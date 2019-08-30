شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..وصول تعزيزات جديدة الى " عدن " لدعم ميلشيا الانتقالي ومصادر محلية تكشف عن توجيهات إماراتية عاجلة لمدير أمن لحج " حمدي شكري " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية بعدن عن دخول "100" طقم محملا بالأفراد والأسلحة والمعدات الثقيلة الى عدن قادمة من محافظتي لحج والضالع لدعم ميلشيا الانتقالي. واكدت المصادر لـ " اليمني اليوم" ان القيادة الإماراتية وجهت مدير أمن لحج حمدي شكري بالسماح لهم بالمرور متوقعة وصول تعزيزات جديدة الى عدن .

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