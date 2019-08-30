شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن ..اعلامي يمني كبير يقدم استقالته من قناة " الغد المشرق " الممولة إماراتيا احتجاجا على عدوان الامارات السافر ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في موقف وطني مشرف قدم الزميل عبدالله اسماعيل استقالته من قناة الغد المشرق الممولة إماراتيًا تنديدًا بالقصف الإماراتي على جنود الجيش اليمني .
ويعد الزميل " عبدالله اسماعيل " من ابرز الاعلاميين اليمنيين العاملين في قناة الغد المشرق ويمتلك قدرات تحليلية متميزه دفعت الكثير من القنوات الى استضافته في مداخلات مباشرة حول الشأن اليمني .
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