شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الاماراتي يرتكب الآن مجزرة جديدة في محافظة أبين .. (حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية بإقدام الطيران الإماراتي بارتكاب مجزرة جديدة بحق ابطال الجيش الوطني في محافظة أبين جنوبي اليمن. وذكرت المصادر أن طيران العدوان الإماراتي شن عدة غارات جوية على قوات الشرعية المتواجدة في منطقة العرقوب. Advertisements وأوضحت المصادر، أن الغارات خلفت عشرات الشهداء والجرحى حتى الآن. تفاصيل أوفى... لاحقا بإذن الله.

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