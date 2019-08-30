شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..شباب " المعلا " يفجرون أول انتفاضة شعبية مسلحة ضد ميلشيا " الانتقالي " بعد رفض الأخيرة طلبهم بمغادرة المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المواجهات المسلحة بين ميلشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا وشباب مديرية المعلا في أول انتفاضة شعبية مسلحة بعدن . واكدت مصادر محلية بعدن لـ" اليمني اليوم " أن مجاميع من شباب مديرية المعلا طالبوا ميلشيا الانتقالي بمغادرة مواقع تمركزهم بالحي وعدم استخدام الشارع الر ئيسي ومنازل المواطنين كدورع في المعارك ضد قوات الشرعية مشيرة الى ان رفض قيادة الميلشيا هذا الطلب فجر غضب واسعا سرعان ما تحول الى انتفاضة مسلحة ضد الميلشيا الانفصالية .

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