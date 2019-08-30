شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديون وجدار العاشقين هاشتاغ ينتشر بقوة علئ تويتر وهذه قصته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشكّل موقع "تويتر" بالنسبة للسعوديّين منصّة يتنفّسون من خلالها الصعداء و يعبّرون عبرها عن آرائهم المتنوّعة حول مختلف المواضيع، من أكثرها جديّة إلى أطرفها وأتفهها!

فينشئ مستخدمو موقع التدوينات القصيرة هذا أوسمةً أو هاشتاقات جديدة كل يوم، تسرق إهتمام المغرّدين الذين يتفاعلون بكثافةٍ مع جميع الأحداث سواء كانت سياسيّة أو فنيّة أو مجتمعيّة أو خرافيّة حتى!

أمّا اليوم، فقد نجح هاشتاق " #ساكتب_علي_جدار_العاشقين" بتصدّر المركز الأوّل بين الأكثر تداولاً في المملكة العربيّة السعوديّة، حيث تشارك روّاد "تويتر" في البلد خبراتهم في عالم الحب والعشق:

الحسرة

#ساكتب_علي_جدار_العاشقين

غداً سيجبرك الوقت على تمني الاأمس — جون yam (@alyamya7515) January 10, 2017

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جون [email protected]

#ساكتب_علي_جدار_العاشقين

غداً سيجبرك الوقت على تمني الاأمس

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#ساكتب_علي_جدار_العاشقين

غداً سيجبرك الوقت على تمني الاأمس — جون yam (@alyamya7515) January 10, 2017

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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الدعاء

#ساكتب_علي_جدار_العاشقين رعش قلبي هدب عينك ،،، و انا ما اقدر على الكتمان

ذكرت الله على زينك ،،، يحفظك من حسد الأعيان 😍😍😊😊 — Saud (@saud_ob1) January 10, 2017

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[email protected]_ob1

#ساكتب_علي_جدار_العاشقين رعش قلبي هدب عينك ،،، و انا ما اقدر على الكتمان

ذكرت الله على زينك ،،، يحفظك من حسد الأعيان Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعوديون وجدار العاشقين هاشتاغ ينتشر بقوة علئ تويتر وهذه قصته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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