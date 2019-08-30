شكرا لقرائتكم خبر عن سام الغباري: هجوم حوثي كاسح وبتغطية ودعم من الطيران الإماراتي باتجاه مأرب للسيطرة عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي اليمني المعروف، سام الغباري، إن الطيران الإماراتي ينفذ غارات جوية على الجيش الوطني في صرواح بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وأوضح الغباري في تغريدة على تويتر، إن القصف الإماراتي يتزامن مع استعدادت حوثية للتقدم بهجوم مكثف للسيطرة على المحافظة وبتغطية إماراتية مباشرة.

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فيما نفت مصادر إعلامية ذلك، حاليا، لكنها لا تستبعد ذلك في وقت لاحق، كون الإمارات أعلنت رسميا الحرب على الشرعية وجيشها الوطني.

يأتي هذا بعد مجرزة كبرى نفذتها الإمارات بحق الجيش الوطني في عدن وأبين.