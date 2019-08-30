الارشيف / اخبار السعوديه

أبل تعترف بالتجسس على المستخدمين بواسطة سيري

0 نشر
admin 0 تبليغ

Advertisements

:

.
اعتذرت شركة أبل الأمريكية العملاقة، عن الأخطاء التقنية في هواتف أيفون، والتي مكَّنت المساعدَ الصوتي الشهير “سيري” من سماع المحادثات وتسجيلها.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، هزَّ العديد من التقارير التكنولوجية التي تؤكد أن سيري تقوم بتسجيل المحادثات الخاصة للمستخدمين، وهو الأمر الذي يعد خرقًا للخصوصية.

وسعت شركة أبل إلى تأكيد أنها لا تزال حريصة على سياسة الخصوصية، والتي تعد واحدة من بين الأفضل على مستوى صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بشكل عام.

Advertisements

وأكدت الشركة الأمريكية صاحبة الانتشار الواسع في العديد من الأسواق العالمية، أنها قامت بتعديل الأنظمة المشغلة لهواتفها، لتضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجددًا في المستقبل.

وتعد “سيري” خدمة صوتية خاصة بهواتف الشركة الأمريكية، وهي بمثابة مساعد صوتي قادر على تنفيذ العديد من الأمور سواء على مستوى التطبيقات أو إحداث تغييرات في الإعدادات الرئيسية الخاصة بالهاتف، وذلك عن طريق تحدث صوتي من المالك.

وتعتمد سيري على إمكانيات الذكاء الاصطناعي، والتي بدورها تعد من أهم الرهانات التي تسعى الشركة لتوسيع نطاق عملها في الهواتف الذكية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبل تعترف بالتجسس على المستخدمين بواسطة سيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا