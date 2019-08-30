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فيسبوك يتجه لفرض رسوم على مستخدميه

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على مدى عدة سنوات ظل فيسبوك يرفع شعار “مجاني وسيظل” على صفحته الرئيسية لكن مؤخراً قام بحذف الجملة ما يعني أن هناك نية لتسعير الخدمة أو فرض أعباء مالية بشكل أو بآخر على مستخدميه.

وكانت العبارة الشهيرة تقول: “إنه مجاني وسيبقى كذلك دائماً”، لكنها اختفت بشكل مفاجئ من الصفحة الرئيسية التي تُطالع المستخدم حين ينوي إنشاء حساب أو الدخول إلى صفحته..، مما أثار الشكوك بشأن ما إذا كان المارد الأزرق يخطط لفرض رسوم على مستخدميه.

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وأدرج أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، عبارة جديدة ومقتضبة وهي: “إنه سريع وسهل”، وجرى هذا التغيير في وقت سابق من الشهر الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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