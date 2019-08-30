“السجون” تعلن عن وظائف للجنسين على المرتبة السادسة.. وهذا موعد التقديم

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أعلنت المديرية العامة للسجون عن توفر 75 وظيفة للرجال والنساء، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) وعلى الراغبين، التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة.

وتوزعت الوظائف وهي على المرتبة السادسة بين 42 وظيفة للرجال و33 للنساء، وتستمر فترة التقديم على مدار 24 ساعة بداية من تاريخ 09 –01 – 1441هـ الساعة 7:30 صباحا إلى 13 – 01 – 1441هـ الساعة 2:30 مساءً.

وأوضحت “السجون” أن المستهدفين بالإعلان خريجو وخريجات الدرجة الجامعية، البكالوريوس، والأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، مع معادلة الدرجات العلمية الصادرة من خارج المملكة، وأن يكون سبق للجامعيين (الرجال) حضور الاختبار المهني المحدد على المرتبة السادسة .

