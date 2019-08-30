وظائف إدارية شاغرة لدى شركة كنان

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أعلنت شركة كنان، المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية والعقارية والمراكز التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- المناقصات والعقود (الرياض).

. مساعد مدير- إدارة التأجير (جدة).

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. مدير- التأجير التخصصي (جدة).

. مدير- التأجير (جدة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

