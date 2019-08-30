الأهلي التجاري يفتح باب التقديم إلى برنامج رواد الأهلي

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أعلن البنك الأهلي التجاري، عن فتح باب التقديم في برنامج رواد الأهلي Rowad AlAhli Program، الذي يهدف إلى استقطاب الخريجين المميزين، وتأهيل جيل مُميز من القيادات المصرفية السعودية داخل البنك.

وأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني ”بوابة التوظيف“، أن التقديم متاح لحملة الشهادة الجامعية ” البكالوريوس، والماجستير “.

وأوضح البنك أن مميزات ومعلومات البرنامج تتمثل فيما يلي:

1- مدة البرنامج 8 أشهر بالإضافة إلى عقد عمل إلزامي لمدة سنة.

2- بعد الانتهاء من الفترة التدريبية 8 أشهر بنجاح، يُعيّن المتدرب موظفاً بدوام كامل في القسم الأكثر ملائمة للطرفين.

3- برنامج تعليمي وتدريبي متكامل.

4- دورات تدريبية وتقنية تحت إشراف وقيادة مدربين أكفاء.

5- تدريب عملي داخل الإدارات.

6- زيارات لوحدات العمل.

7- تقييم تفصيلي لكل مرشح، ومشاركة الإنجازات والمجالات من أجل مزيد من التطوير.

8- أنشطة مختلفة تتضمن بناء الفرق، والتطوع في أعمال مجتمعية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بالبنك، بالإضافة إلى الندوات الإبداعية.

9- يُقام البرنامج التدريبي في محافظة جدة.

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واشترط البنك الأهلي التجاري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية،وأن يكون عمره ما بين 22 إلى 28 سنة، وألا يكون على رأس أي وظيفة، وحاصل على المؤهل الجامعي من الجامعات المُعترف بها عالميًا ” بكالوريوس أو ماجستير ” في التخصصات الموضحة أدناه.

وأضاف أن يكون حديث التخرج ” عدم مرور أكثر من سنة على تخرجه “، مع إمكانية الانتقال إلى محافظة جدة خلال فترة البرنامج 20 شهراً، وسيغطي البنك تكاليف الإقامة لمدة 20 شهر للمرشحين القادمين من خارج جدة.

واستكمل أنه سوف يتم إلغاء تدريب أصحاب الأداء الضعيف في البرنامج، ويشترط إجادة اللغة العربية والإنجليزية، ويمتلك مهارات تحليلية ممتازة، والقدرة على الأداء تحت ضغط العمل، ومهارات التواصل الجيد.

التخصصات المطلوبة:

1- المحاسبة.

2- المالية.

3- التسويق.

4- المبيعات.

5- الهندسة الصناعية.

6- إدارة الأعمال.

كما أشار إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/08/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة باقي الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي اضغط (هنا).

