تدشين 25 مدرسة لمرحلة الطفولة المبكرة بمحافظة الليث

دشن محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، بحضور مدير إدارة تعليم الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمسؤولين؛ مدارس مرحلة الطفولة المبكرة البالغ عددها 25 مدرسةً على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها، وتبدأ الدراسة فيها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1440/1441هـ، يوم الأحد المقبل.

وجاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، أمس الخميس، مدرسة ميمونة بنت الحارث للطفولة المبكرة بالليث، التي تعد نموذجًا لباقي المدارس التي تم اختيارها لتطبيق المرحلة.

وقال مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي إنَّ تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خيارًا استراتيجيًّا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؛ ما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، إضافةً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح الحازمي أنَّ أعداد المستفيدين والمستفيدات من مرحلة الطفولة المبكرة يبلغ 4539 طالبًا وطالبة، فيما يبلغ عدد الفصول الدراسية 245 فصلًا دراسيًّا، تشمل جميع المدارس التي تمَّ اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها.

وبيَّن أنَّه في مرحلة الطفولة المبكرة سيتم إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات، في فصول دراسية منفصلة عن الطالبات داخل المبنى المدرسي، مؤكدًا أنَّه تم العمل على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وقد روعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوافرًا بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.