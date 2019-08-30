بالصور.. وفد دبلوماسي من 60 دولة يزور سوق عكاظ الـ13

زار وفد دبلوماسي يضم 60 دبلوماسيًّا معتمدًا في المملكة وأسرهم، مساء أمس الخميس، سوق عكاظ في نسختها الثالثة عشرة ضمن «موسم الطائف»، يرافقهم مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني بن عبدالوهاب كاشف، وعدد من موظفي فرع وزارة الخارجية.

وتأتي زيارة الوفد الدبلوماسي إلى سوق عكاظ التي تحكي أصاله تراث وتاريخ بلاد الحرمين الشريفين والجزيرة العربية، امتدادًا لسلسلة الزيارات التي تنظمها وزارة الخارجية في إطار واجباتها نحو السلك الدبلوماسي لتعريفهم بالإرث الحضاري والإنساني للمملكة العربية السعودية، وإطلاعهم على مختلف الحضارات والتطوير في المملكة، وبما تزخر به من طاقات كبيرة ونوافذ ثقافية عميقة متنوعة.

وشملت زيارة الوفد جادة عكاظ التي تشهد إقامة العديد من الفعاليات المنوعة، وقوافل الإبل، ومتابعة عدد من عروض فرسان عكاظ، وتقديم القصائد الشعرية لشعراء المعلقات، مطلعين على الأسواق التاريخية وما تزخر به من نماذج عن الأعمال والمشغولات اليدوية والحرفية، والعروض الشعبية والفلكلورية.

كما اطلع الوفد على «حي العرب» الذي يضم مشاركات من 11 بلدًا عربيًّا، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي، ويعد منصةً للعروض المباشرة، والمتاحف، ومعرضًا للفنون التشكيلية والفوتوغرافية، ومكتبة، وساحة ثقافية مفتوحة، وقاعات وورش عمل، ومجموعة كبيرة من المحال التجارية والمطاعم، والمقاهي الأدبية، وكذا زيارته عددًا من الأجنحة منها فتيان عكاظ، وخيمة اللغة والثقافة، وساحة الفن والموسيقى، موثقين زيارتهم بالصور التذكارية في معظم فعاليات سوق عكاظ.

وفي ختام الزيارة، نوه الوفد الدبلوماسي بالفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية في سوق عكاظ التاريخية التي تعكس مدى الاهتمام الحكومي بالجوانب الثقافية والسياحية في ظل الدعم والاهتمام من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع يكل ما من شأنه تعزيز النهضة التنموية، والاهتمام والرعاية من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.