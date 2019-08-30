شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يختتم زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)

غادر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز والوفد المرافق له العاصمة الأمريكية واشنطن بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عائداً إلى أرض الوطن والتي التقى فيها بعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة .

حيث التقى خلال الزيارة بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وكان في وداع نائب وزير الدفاع لدى مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز ، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الطيار الركن يوسف الحربي، والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.