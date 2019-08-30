شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: مساعدات إيوائية وفرص عمل لـ5 مناطق باليمن ولبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب، بيروت، لحج، الحديدة، عدن، دوشنبه)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 18 خيمة و95 بطانية و35 بساطاً للمتضررين من حريق مخيم ذنه في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، استفاد منها 108 أفراد بواقع 18 أسرة نازحة، وذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المتضررين من الحريق في مديرية ماهلية.

ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مع جمعية الأيادي البيضاء لتجهيز مخبز الأمل الخيري في لبنان لإنتاج الخبز المجاني بشكل يومي وتوزيعه على المستفيدين في محافظة عكار وقضاء المنية، بقيمة إجمالية تبلغ 239.880 دولارا، يستفيد منها 10.000 فرد بواقع 2.000 عائلة.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وسيتم خلال المشروع توزيع 4.000 ربطة خبز يومياً بواقع ربطتين لكل أسرة يشمل 1.400 أسرة سورية، و400 أسرة لبنانية، و200 أسرة فلسطينية.

وتفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع إعادة بناء 4 مدارس مدمرة بمحافظة لحج، التي يجري العمل على استكمال إعادة بنائها بتمويل من المركز وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة.

واطلع فريق المركز أيضا على الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع التي تهدف لبناء قدرات الطاقم التعليمي وأولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء.

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 47 خيمة و188 بطانية للنازحين في مخيم الجشة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، يستفيد منها 329 فردا، وذلك في إطار توزيع المركز مساعدات إيوائية للنازحين في المخيمات.

وسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع صيانة وتحسين شارع محمد سعد عبدالله بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويشمل المشروع رصف الشارع بطول 1.440 مترا، إلى جانب استكمال وترميم أحجار الرصيف «البردورات»، وقواعد أعمدة الإنارة، وإزالة المخلفات المتراكمة على امتداد الشارع.

ويوفر المشروع فرص عمل مؤقتة لـ 80 فردا من العاطلين عن العمل، لتحسين الوضع المعيشي لأسرهم وإكسابهم مهنة تدر عليهم دخلا ماديا.

يذكر أن قطاع النقد مقابل العمل ضمن مشروع تحسين سبل العيش يهدف إلى توفير 1.600 فرصة عمل للشباب من خلال مشاريع كثيفة العمالة.

23 مليون دولار لـ«صحية» طاجكستان

شارك فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في تدشين وتوقيع مشروع «دعم الخدمات الصحية للأمهات والمواليد والأطفال في طاجكستان»، ضمن مساهمته في مشاريع صندوق العيش والمعيشة بحضور وزير المالية الطاجيكي كارزودا فايز الدين وعدد من المسؤولين. ويهدف المشروع الصحي إلى تقديم الخدمات الصحية والطوارئ لأكثر من 1.4 مليون مستفيد، في مقاطعة دانغارا بمبلغ إجمالي يقدر بـ 23 مليون دولار، حيث سيتم تأسيس بنية تحتية صحية جديدة وكذلك تجديد البنية التحتية القديمة وتوسيعها وتجهيزها من خلال إنشاء مستوصف دانغارا ومستشفى المنطقة المركزية في نورك وهافولينغ.