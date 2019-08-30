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أمير نجران يستعرض استعدادات الكليات المهنية للعام التدريبي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

استعرض أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه بديوان الإمارة أمس، تقرير استعدادات الكليات والمعاهد والواحدات التدريبية والمهنية، قدمه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد آل جبار.

واطلع أمير نجران على التقرير الذي تضمن جاهزية المؤسسة، وإحصاءات بعدد الطلاب والطالبات، المقبولين بالوحدات التدريبية بالمنطقة للعام التدريبي القادم، إضافة إلى المقبولين في برامج التدريب الأهلي، وبرامج التوجيه والمبادرات التأهيلية والمجتمعية.

وحثّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز على مواصلة التميّز، والمنافسة بجدارة في المسابقات المحلية والدولية، ليكون اسم «نجران» في الصدارة، ومن ثم نهدي هذا التميّز للوطن الغالي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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