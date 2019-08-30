شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: 800 قيادة تعرض سبل تحسين نواتج التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

بحث أكثر من 800 قائد وقائدة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير سبل تحسين نواتج التعلم وتمكين الطلاب والطالبات وبناء شخصياتهم وتعزيز الشراكة مع الأسر والمجتمع، وذلك خلال اللقاء العام الذي نظمه قسم القيادة المدرسية بفندق قصر أبها أمس الأول.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني في كلمة له خلال اللقاء أن تحديد الأهداف وفقاً لأهميتها مطلب مهم، ويتعين على القادة والقائدات الاهتمام بالتحصيل الدراسي وما يحدث داخل قاعات الدرس، لافتاً إلى أن الإدارة أتمت تنفيذ متطلبات العناصر الأساسية للاستعداد، لاسيما ما يخص المباني والمقررات والنقل المدرسي، وصولاً إلى بداية جادة وقوية. ونوه بأنه سيتم تطبيق مرحلة الطفولة المبكرة في 60 مدرسة لهذا العام. وأضاف مخاطباً القادة: «سنعمل على تخفيف التعاميم والأدلة، وسنبسط الإجراءات لتتفرغوا لجوهر العملية التعليمية».