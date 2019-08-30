شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اعتماده منذ 6 أعوام.. ما مصير «صحي العبلاء»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة)

ينتظر سكان مركز «العبلاء» (على بعد 90 كيلومتراً من محافظة بيشة) افتتاح المركز الصحي الذي تم اعتماده من قبل صحة بيشة منذ نحو 6 سنوات.

وقال مواطنون من أهالي العبلاء لـ«الخليج 365»: «سئمنا طول الانتظار، ونعتقد أن فرحتنا باعتماد المركز الصحي تكاد تذبل، فنحن في هذه المنطقة النائية عن جميع المرافق الصحية الحكومية والأهلية بحاجة لمركز صحي يقوم على توفير الرعاية الصحية لنا ولكافة شرائح المجتمع من أطفال، ونساء، وحوامل، ومسنين، ومرضى بالأمراض المزمنة، وحالات طارئة، ونناشد وزارة الصحة وصحة بيشة بالبت في إجراءات افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز العبلاء لنستفيد من خدماته التي نحن بأمس الحاجة إليها.

من جهته أوضح الناطق الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة علي آل بخيتان لـ«الخليج 365»، أنه إشارة إلى استفسار الصحيفة بخصوص مركز صحي العبلاء نفيد بأن المركز قد تم اعتماده، وحالياً في طور مطابقة المعايير واعتماد تجهيزه وتشغيله حال انطباق استيفاء معايير التشغيل.