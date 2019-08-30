القطيف: تركيب لوحات إرشادية لأحياء المحافظة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)قامت بلدية محافظة القطيف أخيرا، بتركيب وصيانة وتنظيف عدد من اللوحات الإرشادية والتحفيزية في عدد من شوارع محافظة (القطيف) للوصول إلى الأحياء.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن البلدية قامت بصيانة وتنظيف لوحات الشوارع والأحياء واللوحات الإرشادية، التي تبين كيفية الوصول إلى مواقع الأحياء، كما قامت بتركيب عدد من اللوحات الإرشادية التحفيزية للمشي في ممشى شارع بلال بن رباح، وممشى شارع البيروني في مدينة صفوى، وحملت اللوحات التي جاءت باللون الأخضر في جانب منها مسافة المشي بالأمتار والسعرات الحرارية المفقودة من خلال مسافة المشي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي سعياً لجهود البلدية في تطوير المحافظة وإظهارها بالشكل الجمالي الذي تسعى له، لافتا إلى أن البلدية قامت بدهان وتخطيط معابر المشاة أمام المدارس في محافظة القطيف استعدادا للعام الدراسي الجديد.
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