شكرا لقرائتكم خبر عن «استشارية» الحرمين تبحث مخرجات الرئاسة في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

عقدت الهيئة الاستشارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأول (الأربعاء)، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الهيئة الاستشارية الدكتور خالد السبيعي، بحضور أعضاء الهيئة لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص مصلحة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتهدف الهيئة إلى مناقشة مخرجات الرئاسة العامة خلال موسم الحج من إيجابيات، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وما يستجد من أعمال تهتم بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن الهيئة ترتبط تنظيمياً بالرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وتتولى دراسة ما يُحال إليها وما تقترحه من موضوعات عن طريق فريق عمل يجري تشكيله من كبار المسؤولين بالرئاسة.